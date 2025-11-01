«Cada una tiene lo suyo»: Disley Ramos se refirió a las polémicas comparaciones con Coté López

Hace unos días estuvo como invitada al podcast «Seré Wn«, de Julio César Rodríguez, la influencer Disley Ramos. En el capítulo, hablaron sobre la carrera de la creadora de contenido, y su reciente participación en el reality Mundos Opuestos.

También, aprovecharon para hablar sobre la comentada relación entre Luis Jiménez y Disley Ramos, que se dio en el encierro, tras la mediática separación del exfutbolista de Coté López.

Disley Ramos se refirió a las polémicas comparaciones con Coté López

En el podcast, le preguntaron a Disley Ramos si le molestan las comparaciones con Coté López, que se dan en redes sociales: «sí, me incomoda, porque en verdad siento que es feo comparar entre mujeres. Y porque las comparaciones las hacen las mismas mujeres más encima».

«En vez de tirarnos para arriba, cada una apoyar a las dos, a una si quiere, pero desde la buena onda, como que generan conflictos que ni nosotras tenemos. Como que no es un tema, ni para ella, ni para mí», agregó.

Julio César Rodríguez, en ese momento, le preguntó a Disley si conocía personalmente a Coté López, a lo que respondió que no. Por lo que después le consultó si le gustaría conocerla: «si es una coincidencia, sí, pero no sé si como tener un encuentro… si nos topamos en algún momento, tenemos que conocernos, saludarnos, pero que se dé, obviamente, no algo forzado».

Ahí, Disley Ramos afirmó que no se siguen en redes sociales, e hizo un llamado a parar las comparaciones.

«Pero siento que en general la gente hace esas comparaciones y son feas, son feas porque en verdad cada una tiene lo suyo, cada una es power», cerró Disley Ramos.

