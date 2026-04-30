La confesión que remece el espectáculo nacional: «Somos amigos con beneficios…»

La farándula local suma nuevos rumores, y esta vez apuntan a un vínculo que ya no parece tan secreto.

Disley Ramos y Claudio Valdivia, compañeros en Fiebre de Baile de Chilevisión, pasaron del coqueteo inicial a una relación que hoy muestran sin mayores filtros. Aunque no hablan de pololeo, sí reconocen que hay algo más que amistad.

En conversación con Plan Perfecto, Ramos fue directa al definir su relación: “Somos amigos, somos amigos con beneficios”.

Luego explicó cómo funciona ese vínculo en la práctica. “Esto sería que ahora hace frío, si uno quiere compañía o tomarse un tecito, conversar o pelar, él está ahí, es muy bueno para escuchar”, comentó.

La confesión de Disley Ramos

Pese a la cercanía, la influencer descartó la idea de formalizar. Según explicó, no quiere encasillar lo que están viviendo. “¿Sabes lo que pasa? Que no quiero ponerle nombre a nada, porque si le pongo nombre, va a terminar prontito, porque no estoy con ganas de tener una relación. Eso me pasa”, afirmó.

Ramos también profundizó en los códigos que manejan como pareja. “Incluye besos, de repente. Puede incluir todo, pero depende del día, de las ganas y del momento. Si estoy muy cansada y no queremos nada, no queremos nada nomás”, detalló.

Por último, la ex Mundos Opuestos se refirió a la personalidad de Valdivia dentro del programa. Aseguró que la imagen que proyecta en pantalla no refleja cómo es realmente.

“Claudio es una persona acá y es totalmente distinta en la interna. Lo que pasa es que acá se lleva bien con todos, con los camarógrafos, las tías. Pero entra el set con los compañeros y como que quiere agarrarse con todos”, cerró.

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