Anunciaron su matrimonio y ahora confirman una crisis en su relación tras complejos episodios: «hemos intentado de todo»

Una noticia remeció en las últimas horas al mundo del espectáculo. Una pareja que incluso había proyectado matrimonio hoy enfrenta un escenario muy distinto, marcado por una profunda crisis personal.
Se trata de Bruno Zaretti y Sofía Bascuñán. En julio de 2024, el bailarín, exintegrante de Axé Bahía, le propuso matrimonio durante un viaje a Egipto, dando inicio a una etapa llena de planes en común. Sin embargo, ese camino se vio interrumpido por una situación dolorosa.
En conversación con LUN, Zaretti reveló que la relación se ha resentido tras vivir dos pérdidas de embarazo en un período breve. «Hemos intentado de todo para superar el dolor, pero infelizmente nos topamos con una crisis», comentó.
Bruno Zaretti y Sofía Bascuñán: la crisis que los afecta
El artista reconoció que el impacto emocional fue creciendo con el tiempo. «Ese segundo golpe fue muy duro y creo que terminó impactando aún más nuestra relación», explicó.
Pese a la incertidumbre, el brasileño evitó adelantar qué ocurrirá con el vínculo. «Es muy pronto para confirmar cuál será el futuro de la relación», afirmó.
De todas maneras, dejó abierta la posibilidad de reencontrarse más adelante. «Confío en que podremos sobrellevar este momento difícil y, si así está destinado, continuar con la relación, pero ambos decidimos darnos un tiempo. De lo contrario, mantendremos siempre el cariño y la admiración mutuamente», sostuvo.
Finalmente, Zaretti detalló que hoy ambos optaron por tomar distancia para enfrentar el proceso de manera individual. «Nos hemos distanciado por todo lo que estamos viviendo. Sentimos que hoy cada uno necesita su espacio para procesar, pensar y ordenar distintas cosas. Eso no quita el cariño, el respeto ni el amor que nos tenemos», cerró.
