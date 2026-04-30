Fue uno de los personajes virales más icónicos del pasado y ahora reapareció con nuevo trabajo: En redes no lo pueden creer

Uno de los momentos más comentados que dejó el programa En la mira sigue dando vueltas en internet. Se trata del registro de un joven de 26 años que, mientras era detenido por Carabineros, hablaba sin filtro frente a la cámara camino a la comisaría.

En ese video, que con el tiempo se convirtió en material de culto digital, lanzó frases que quedaron grabadas en la memoria colectiva. “Estai’ con la cámara ahí”, “Ese es choro, es mi compañero” y “Anda a laar”, fueron algunas de las líneas que se viralizaron.

Reaparece el mítico personaje viral «anda a laar»

Durante la grabación, el camarógrafo incluso lo instó a hablarle a su pareja. “Pero declarate al tiro con tu polola”, le dijo. Sin pensarlo demasiado, el joven respondió con un mensaje que mezclaba emoción y crudeza: “Polola, sabes qué, ahora me voy en cana. Me van a consultarme, igual la amo. Ya voy a trabajar para darle todo. Usted es lo más lindo, me sacó de la droga más fea. Lorena, te amo con todo mi corazón, no estoy ni ahí con estar en la tele y a los giles les doy cara. Con los traficantes no estoy ni ahí, yo soy choro giles cu… qué hue…”.

A casi dos décadas de ese episodio, su historia sumó un nuevo capítulo. En 2026, su rostro volvió a circular en redes sociales, pero en un contexto muy distinto. Esta vez aparece como protagonista de campañas digitales de Full Led RV, un local de accesorios automotrices ubicado en Puente Alto, la misma comuna donde fue grabado en 2008.

En los nuevos registros, el hombre mantiene su estilo directo, aunque ahora enfocado en promocionar productos. “Vengan a sapear al tiro para acá, están los mejores descuentos. Aquí son todos vivos, te van a dar un descuento, hermano mío (…) denle su corte, peligrosos cu…”, dice en uno de los clips.

El contraste no pasó desapercibido. Usuarios en redes sociales reaccionaron con humor y sorpresa ante su reaparición. “Medio personaje para el Torneo de Cell”, comentó uno. “Prometió que iba a trabajar para darle todo a Lorena, lo cumplió”, escribió otro.

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