«Me parece muy infantil»: María José Prieto se refirió a las palabras de Rafaella Di Girólamo tras sobreseimiento de Cristián Campos

María José Prieto estuvo como invitada al reciente capítulo de Primer Plano, donde aprovechó para hablar sobre el mediático caso de Cristián Campos. Recordemos que fue acusado de abuso sexual por Rafaella Di Girólamo, y recientemente, fue absuelto por la justicia.

Tras el veredicto, Di Girólamo a través de un video declaró lo siguiente: «Después de casi dos años de silencio, hoy quiero decirles, mirándolos a los ojos, y claramente que ni la Corte de Apelaciones ni la Corte Suprema declararon inocente a mi abusador, Cristián Campos«.

«Para mí es importante que recuerden que el primer fallo realizado por el juez Edgardo Gutiérrez determinó, después de más de un año de investigación, que mi abusador, Cristián Campos, es culpable de delitos sexuales«, agregó.

María José Prieto se refirió a las palabras de Rafaella Di Girólamo

Por su parte, María José Prieto, pareja de Cristián Campos, habló con Diana Bolocco en el programa sobre el video de Di Girólamo: «Me parece muy infantil, después de la Corte Suprema está la corte celestial, o sea, no sé, esto ya se acabó, no tiene más«.

«Igual que su abogado, lamentablemente están desinformando a la gente y eso es muy irresponsable, es muy irresponsable», agregó.

Además, la actriz recalcó la resolución de la justicia:

«La Corte de Apelaciones ya habló, la Corte Suprema ya habló, o sea, esto se acabó. Para nosotros se acabó. Pero quiero hacer un acápite porque a nivel judicial la gente no sabe esto, pero las personas en estos casos no se declaran inocentes. En Chile la palabra inocente está para la presunción de inocencia. Entonces, en estos casos a la gente se le declara condenado o absuelto. Y Cristián fue absuelto«.

«Entonces, para que no desinformen. Sobre todo los medios, porque es muy preocupante que medios pongan esta información en sus redes, está bien que la gente que quiere desinformar, como en este caso la denunciante, lo ponga en sus redes, pero que medios lo pongan en sus redes, eso no es un error, eso es un horror«, cerró María José Prieto.

