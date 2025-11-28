«Como el ave fénix, vuelvo a renacer»: Dj Méndez adelantó su próximo proyecto musical en Radio Corazón

Una visita que sacó aplausos recibió este viernes Radio Corazón con la llegada de DJ Méndez al “Festival de la Corazón”. El artista conversó en extenso con Julio Stark y Pato Torres sobre su presente musical, su renacer artístico y los proyectos que marcan su regreso a la escena, destacando con humor: “Me prendieron, me prendieron” al ingresar al estudio.

Méndez relató el complejo atropello que sufrió recientemente en Isla de Maipo, un incidente que lo dejó muy afectado, sobre todo pensando en los niños que circulan por la zona. “Quedé debajo del auto y ahí quedó la embarrá”, recordó. Pese al susto, aseguró estar “muy feliz, con mucha energía… de vuelta a la vida”.

Los nuevos proyectos de Dj Méndez

El músico también habló del movimiento en redes sociales que impulsó su retorno. “En TikTok empezaron a decir: hay que descongelar a DJ Méndez”, contó, agradeciendo a la nueva generación que descubrió su carrera y lo motivó a volver al estudio. De ese proceso nació Gio, un álbum de más de 13 canciones dedicado a su nieto, cuyo primer single es “Don Don”. “Está brutal”, dijo entre risas sobre su nuevo track.

Méndez adelantó, además, que será protagonista de la Fiesta de Año Nuevo de La Florida, un evento masivo en la Ex CODEP que espera reunir a cerca de 30 mil personas. “Quiero darle la bienvenida al 2026 con la gente”, afirmó. Las entradas ya están disponibles en Ticketplus, con sectores VIP, mesas y zona general.

Con un álbum listo, presentaciones en puerta y una renovada energía, DJ Méndez está oficialmente de regreso. “Como el ave fénix, vuelvo a renacer”, cerró.

