¡Confirmada su presentación! María José Quintanilla acompañará a Los Vásquez en La Gran Noche de La Corazón

Los Vásquez junto a María José Quintanilla, llegaron a Radio Corazón para contarnos sobre su próximo show en La Gran Noche de la Corazón.

La presentación que organiza la número uno se realizará este viernes 26 de junio. Durante esta mañana, el dúo llegó junto a la reina de la cumbia ranchera, para presentar su nuevo éxito, «No te Vayas«.

Pero eso no fue todo, ya que sorprendieron a los fánaticos al anunciar que María José Quintanilla estará como invitada en su show en la Gran Noche de La Corazón. Eso, luego de que los hermanos la invitaran en vivo. Quintanilla, enfatizó en lo valioso de trabajar en conjunto:

«Estoy contenta, porque además yo admiro mucho a los muchachos, entonces este junte lo habíamos esperado mucho tiempo, trabajar en familia también es algo que nos une harto», comentó la cantante.

Cabe destacar que María José Quintanilla trabaja junto a su hermano, quien es su representante artístico, mientras que Los Vásquez son también un dúo de hermanos.

La colaboración de Los Vásquez y María José Quintanilla

Sin embargo, esto no fue todo, ya que los artistas debutarán en el escenario su nueva canción en conjunto, titulada «No te vayas«. Este tema trae consigo una cómica anécdota que contaron en el estudio.

Los artistas señalaron que durante una grabación, la artista en vez de seguir la línea de la letra original con «No te vayas«, cantó «No te vaigas«. Relato que causó risas y bromas entres los presentes.

Ahora bien, la idea principal de la canción trata sobre la pasión y el amor prohibido. La canción inicialmente la comenzó Italo Vásquez, quien señaló en qué se inspiró:

«Es una historia pop cebollera de un amor prohibido, como muchas otras. Amores que se reencontraban en lugares ocultos y tenían sexo desenfrenado«, expresó el artista.

Asimismo, María José Quintanilla, señaló que la letra de la canción se enfoca en la «sabrosura» y la obsesión de los primeros días de relación.

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