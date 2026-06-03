Karla Melo estrena videoclip de “Un Gran Actor” y lanza potente reflexión sobre las decepciones amorosas: «¿Con quién estoy durmiendo?»

Karla Melo vive días intensos. La artista chilena visitó este miércoles Radio Corazón para promocionar el lanzamiento de “Un Gran Actor”, su más reciente sencillo, una canción que aborda las heridas que dejan las relaciones marcadas por las mentiras y el engaño.

Durante su paso por La Mañana de la Corazón, la cantante adelantó que el videoclip de la canción se estrenará este miércoles a las 20:00 horas a través de YouTube. El registro cuenta con la participación del actor Gabriel Ursúa y fue dirigido por Rocío Huerta, con quien Melo ya había trabajado anteriormente en la serie El Reemplazante.

Sobre la inspiración detrás del tema, la artista explicó que busca retratar ese momento en que una persona descubre que quien tenía a su lado no era realmente quien aparentaba ser.

Los nuevos proyectos de Karla Melo

“Es un tema que habla de ese momento en que despertáis, miráis para el lado y decís: ‘¿Con quién estoy durmiendo?’”, relató. En la misma línea, agregó que la canción refleja una experiencia que muchas mujeres han vivido. “Yo le creí todo lo que me dijo, me prometió esto y lo otro… y todo era mentira. Era un gran actor”, comentó.

Pero la música no es el único desafío que enfrenta actualmente. Melo también reveló que participa en un concurso de bandas de cumbia que busca definir a los artistas que se presentarán en la fonda “Fiebre de Cumbia” durante septiembre.

“Me gusta meterme en la pata de los caballos porque no me puedo quedar tranquila así como que pase la vida. Soy una intensa”, confesó entre risas sobre su decisión de competir en el certamen.

Junto con sus proyectos artísticos, la actriz y cantante continúa impulsando “No eres tu diagnóstico”, iniciativa que nació tras su propio proceso de recuperación del cáncer y que busca acompañar a mujeres que atraviesan situaciones similares.

Este viernes realizará un nuevo encuentro gratuito en el Centro Cultural de Lo Prado, donde distintas especialistas entregarán herramientas de apoyo emocional y bienestar. “Cuando te dan un diagnóstico de eso se te cae el mundo… y no es el final, es el comienzo de una nueva vida”, afirmó.

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