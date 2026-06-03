Movimiento Original, una de las agrupaciones más influyentes de la música urbana chilena, continúa preparando el que será el concierto más importante de su carrera. La banda celebrará sus 20 años de trayectoria con un espectáculo masivo programado para el próximo 5 de diciembre en el Estadio Bicentenario de La Florida.

La presentación promete convertirse en una verdadera fiesta para los seguidores del hip-hop, el reggae y el dancehall, reuniendo a miles de fanáticos en una jornada que busca marcar un antes y un después en la escena urbana nacional.

A medida que se acerca la fecha, la agrupación sigue sorprendiendo con nuevos anuncios. Durante esta semana se confirmó la participación de destacados exponentes de la música chilena, quienes se sumarán a la celebración sobre el escenario.

Los nuevos invitados para el concierto de Movimiento Original

Entre los nombres recientemente confirmados destacan Ana Tijoux, Portavoz y MC Piri, artistas que compartirán escenario con Movimiento Original en una cita que reunirá a distintas generaciones y estilos de la música urbana latinoamericana.

La presencia de Ana Tijoux aparece como uno de los grandes atractivos del evento. La reconocida rapera es considerada una de las artistas chilenas con mayor reconocimiento internacional y una de las voces más influyentes del hip-hop en español.

Por su parte, Portavoz aportará el sello característico de sus composiciones, marcadas por un fuerte contenido social y político que lo ha convertido en una figura clave dentro del rap nacional.

En tanto, MC Piri protagonizará uno de los momentos más emotivos de la jornada. Su reencuentro con la agrupación genera gran expectación entre los seguidores más antiguos de Movimiento Original. Quienes esperan revivir parte de la historia de la banda.

Estos nombres se suman a los artistas ya anunciados anteriormente, entre ellos ChysteMC, Shamanes Crew y el emblemático dúo español SFDK, consolidando un cartel de alto nivel para la celebración.

Aunque aún faltan varios meses para el espectáculo, la organización no descarta nuevas sorpresas y futuras incorporaciones al line-up. Las entradas para el concierto ya se encuentran disponibles a través del sistema Ticketmaster.

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