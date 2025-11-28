Katteyes en Puerto Montt 2025: ¿Cuándo, dónde y cómo comprar entradas para el evento?

Katteyes, la artista femenina con más números uno en la historia de Spotify Chile, continúa su camino hacia la consolidación y se prepara para iniciar una serie de shows en regiones. La primera cita está programada para el sábado 27 de diciembre, a las 21:00 horas, en el Arena de Puerto Montt, instancia en la que hará vibrar al público con los éxitos que han encabezado los rankings.

Además, adelantaron que ya trabajan en la continuidad de la gira por más ciudades del país. Entre las plazas que suenan con fuerza se encuentran Iquique, Viña del Mar, Temuco y Punta Arenas, con fechas aún por confirmar que serán anunciadas próximamente.

Con este explosivo concierto, Katteyes cerrará un 2025 convertida en una de las voces femeninas más influyentes del género. Además de “Ven Acá” donde la artista se luce en solitario, destacan sus singles “Ponte Lokita” ft Kidd Voodoo, “Báilame Así” ft Jere Klein & Lucky Brown y “Todo Ke Ver” ft Jere Klein, que llegaron al #1 de Spotify Chile. Del mismo modo, su último lanzamiento, “Pasajero” ft King Savagge y Lyon La F, estrenado hace 13 días, ya alcanzó la cima del Top 50 de Chile y el #1 en tendencias de YouTube, donde supera los 3,3 millones de views.

La cantante de 21 años, cuyo nombre es Fernanda Villalobos, cuenta con 45,6 millones de seguidores en TikTok, 13,3 millones en Instagram y 10 millones de oyentes mensuales en Spotify. Junto con los singles ya nombrados, sobresalen también sus exitosas colaboraciones con La Joaqui, Princesa Alba, Pailita, Jairo Vera, Marcianeke, DONNER, KUINA, Gino Mella y Standly, entre otros.

¿Cómo comprar entradas para el concierto de Katteyes en Puerto Montt?

La artista nacional tiene una de las carreras más prometedoras en Chile, y solo sabe de números positivos.

Si quieres asistir al evento, debes comprar tu entrada, las cuales ya están disponibles a través del sistema Goldenpass. Los precios van desde los $10.000 hasta los $25.000, dependiendo de la ubicación.

