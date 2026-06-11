«¡Váyanse a la chu…! ¿Qué les importa si tengo guata? Antes era ‘estás muy flaca’, ahora no sé qué (…) ¿Qué chu… les importa, si la guata es mía?»

La reconocida creadora de contenido y artista, Fran Maira, volvió a aparecer públicamente en redes sociales recientemente, luego de mantenerse alejada del ojo público durante un tiempo.

Recordemos que la influencer protagonizó un grave accidente de tránsito que terminó con un motociclista en riesgo vital. Fran Maira aseguró que desde aquel episodio comenzó a subir de peso, lo que llamó la atención de sus seguidores.

Fran Maira realizó potente descargo en redes

Fran Maira volvió también a la televisión para integrarse a la competencia de Fiebre de Baile. Sin embargo, en las redes surgió una inesperada crítica sobre su peso.

Al respecto, la creadora de contenido lanzó su descargo por historias de Instagram: «Oye, ¿qué les pasa, hueón? La cagó, los hueones maricones. ¡Qué chu… les importa si el rollo es mío, hueón!«, comentó de entrada.

En ese momento, se acercaron sus gatos, y Fran Maira también los incluyó en la conversación: «¿Qué opinan ustedes dos de que me pelen por mi guata y se metan con el cuerpo ajeno? ¿Están de acuerdo?».

«¡Váyanse a la chucha! ¿Qué les importa si tengo guata? Antes era ‘estás muy flaca’, ahora no sé qué. ¡Qué te importa! ¿Qué les importa? ¿Qué chu… les importa, si la guata es mía?«, agregó la influencer.

Eso sí, luego de la crítica, se lo tomó con humor, fiel a su estilo: «Es que no puedo cerrar la boca. Yo creo que la solución es ponerme un scotch. Y eso que no estoy comiendo tanto», cerró la creadora de contenido.

Leer también: «Eres un perdedor, borracho y enfermo de alcoholismo… eres una cloaca humana»: El minuto de furia de rostro de TV contra recordado ex CQC

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google