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«El plato prácticamente estaba servido»: Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

El auditor llamó hasta El Chacotero Sentimental para contar su historia de una aventura que tuvo con su prima, la que tuvo un inesperado final. Revive este clásico a continuación:

14 Jun, 2026. 18:17 hrs

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