«El plato prácticamente estaba servido»: Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima El auditor llamó hasta El Chacotero Sentimental para contar su historia de una aventura que tuvo con su prima, la que tuvo un inesperado final. Revive este clásico a continuación: 14 Jun, 2026. 18:17 hrs Por Iván López VIDEOS RELACIONADOS Auditor le reveló al Rumpy que llevaba flores, pero no resultó como esperaba: «Estaba la señorita con otro compadre… estaban incursionando» Lluvia en Santiago: Meteoróloga de Mega revela cuándo podrían llegar las precipitaciones a la capital Auditor impactó al Rumpy con la insólita trampa que de su polola y su amante: «Estábamos tomando desayuno y la otra estaba escondida escuchando todo» ¿Vuelve la lluvia a Santiago?: Esto fue lo que respondió el meteorólogo Alejandro Sepúlveda Lluvia en la Región Metropolitana: Meteoróloga de Mega adelanta el día en que podría caer agua en Santiago Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado