«Eres un perdedor, borracho y enfermo de alcoholismo… eres una cloaca humana»: El minuto de furia de rostro de TV contra recordado ex CQC

El pasado viernes, Pablo Mackenna estuvo en Primer Plano, como conocedor de la polémica entre Sebastián Eyzaguirre y Gonzalo Feito. Sin embargo, también en el espacio lanzó una potente declaración sobre Paty Maldonado:
«Miremos un poco lo que dijo Paty Maldonado, ella tiene un tema con la plata para la cultura. Está apoyando los recortes a la cultura… Pero estamos hablando de una persona que del Estado recibió, proporcionalmente, más que nadie durante 17 años«.
«Tenía acceso a la televisión. Era comadre de Pinochet. Tenía pase para andar de noche cuando había toque de queda, entonces su local funcionaba toda la noche…», agregó en el espacio de Chilevisión.
El minuto de furia de rostro de TV contra recordado ex CQC
Como era de esperar, Paty Maldonado respondió fiel a su estilo, a través de su canal de YouTube. La opinóloga partió desmintiendo al periodista: «Yo nunca he recibido un bono o un sueldo de ningún gobierno. En el gobierno militar no fui ni ministra, ni alcaldesa, ni senadora, ni diputada, ni del consejo, ni vocera, ni siquiera presidenta de la junta de vecinos».
Dicho esto, le tocó el turno a Pablo Mackenna, y la panelista fue tajante: «Pablo, en buenos términos te voy a decir algo. Eres un maricón (…) Yo no te he hecho nada a ti, no he hablado mal de ti. No entiendo».
«Tengo la sensación que a ti te mandaron los actores, a defender a los actores. Si te mandaron a ti como vocero, cometieron un error muy grande», agregó la «Maldito«.
Eso sí, la cosa no quedó ahí, y es que le nombró a Pablo Mackenna cada una de sus polémicas, e incluso, lo acusó de haber atropellado a una persona en 1987, no ayudar y huir del lugar.
Por último, le dejó un potente mensaje final: «Borracho… eres un alcohólico espantoso. Eres un perdedor, borracho y enfermo de alcoholismo, eres una cloaca humana, a mí nunca me vas a acusar de borracha, corrupta o drogadicta».
«Puedo mirar a mis hijos a la cara sin ninguna vergüenza, he trabajado limpiamente toda mi vida, vengo de una famlia bien constituida pero modesta. Ustedes se farrearon la fortuna de tu papá. Tú estás en la calle hoy día. Tú tienes 60 años y vives con tu mamá porque no tienes nada«, cerró Paty Maldonado.
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