«Durante más de 20 años abusó de mí en todos los sentidos»: La impactante denuncia que enfrenta querida figura de la TV

Una grave acusación enfrenta hoy David Liempi, más conocido como «El Catador«, participante del programa «Lugares que Hablan», junto a Pancho Saavedra.

Su expareja, la periodista Paula Salas, lo expuso con un extenso comunicado en redes sociales, donde denunció constantes abusos del camarógrafo. Además, acusó también abandono a sus hijos.

La grave denuncia que enfrenta El Catador

Con una foto de El Catador, Paula Salas compartió en su Instagram la denuncia. De entrada, escribió: «Nunca he sido de exponer mi vida privada en redes sociales, pero el silencio protege a los abusadores. Me separé definitivamente a mediados de abril de este año de David Liempi. Durante más de 20 años abusó de mí en todos los sentidos«.

«Abandonó a sus hijos. Los dejó incluso sin educación, escudándose en un sueldo ‘insuficiente’, mientras yo trabajaba de lunes a domingo. En paralelo, él sostenía una doble vida con sus amantes: viajes, regalos y lujos, incluso cuando estuvo cesante y vivía de mi trabajo, gastando su seguro e indemnización en moteles y paseos», agregó al respecto.

En esa misma línea, detalló las deudas que mantiene: «Hoy cargo con deudas por más de $30 millones. La mayor, con la U. de Chile: $17 millones. Pedí préstamos para arreglar el auto que él usaba, pagar sus terapias, psiquiatra, apoyarlo, sostener a mi familia, cubrir colegiaturas, todo. Vacié mis cuentas».

«Hace 7 años que no salgo de vacaciones. Mientras tanto, David viajaba por Chile con sus amantes, incluso cuando mis hijos estaban enfermos y yo debía pedir permiso laboral. Mientras el curso de mi hijo hacía un bingo para ayudarnos económicamente, yo hacía trabajos extras y vendía cosas para sobrevivir, él salía con mujeres de la edad de su hija mayor. Literalmente», complementó.

Por otro lado, la ex de El Catador lanzó: «Ni siquiera estuvo en el parto de mi hija menor. ‘Se le echó a perder el celular’. Y le creí. Hasta hoy, pasa horas hablando con ellas, pero es incapaz de escribir a sus hijos un mísero WhatsApp cuando viaja. Eso también es abandono«.

«Hoy vive bajo el alero de sus papás, que siempre lo encubrieron, quienes lo formaron. Viví décadas atrapada en la lógica de un narcisista: te destruye y luego te hace creer que el problema eres tú. Y yo esperando, aferrada a recuerdos y esperanza. Esto no es un desahogo. Es un límite. Y es para que nadie más confunda amor con abuso», cerró Paula Salas.

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