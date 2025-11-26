Así será «Despierta La Florida»: el gran evento de Año Nuevo con DJ Méndez, DJ Toti y La Gran Magia Tropical

La Florida se alista para uno de los carretes más grandes de la capital. “Despierta La Florida” llega como una de las celebraciones de Año Nuevo más ambiciosas. Esto es para despedir el 2025 y recibir el 2026 con todo el ritmo, la seguridad y la modernidad que buscan los vecinos de la comuna y sectores cercanos.

El Estadio Contraloría Andes, ubicado en Enrique Olivares 857, albergará el evento y se acondicionará especialmente. Esto es para convertir la noche en una experiencia inolvidable. El recinto contará con zonas VIP, foodtrucks, barras, show de láser y áreas de descanso. También tendrá estacionamientos habilitados e incluso la opción de reservar la cena de Año Nuevo sin salir del lugar.

Una propuesta pensada para ofrecer comodidad, ambiente festivo y máxima seguridad, ideal para quienes quieren celebrar sin preocupaciones.

Una fiesta para recordar: Dj Méndez, La Gran Magia Tropical y nuestro querido Dj Toti

La jornada será encabezada por DJ Méndez, quien atraviesa un gran renacer musical. Esto sucede luego del estreno de “HoneyMoods”, en colaboración con Kreamly, DrefQuila y Shisosaloud. Esta colaboración lo volvió a posicionar en radios y plataformas.

Pero ojito, ya que no estará solo. La fiesta contará con la presencia de nuestro querido DJ Toti, quien cada día prende y entretiene a nuestros queridos auditores de la Número Uno de Chile.

A la fiesta se sumará también La Gran Magia Tropical, agrupación chilena referente de la música bailable. Es famosa por transformar cada presentación en un verdadero carnaval. Con más de diez años de trayectoria, el grupo mezcla cumbia, salsa y ritmos latinos modernos. También suma metales, percusión y arreglos irresistibles. Que la han convertido en una de las bandas tropicales más influyentes y escuchadas del país.

