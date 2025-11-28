«Es como cuando se juntó cachureos con el profe Rosa»: El divertido crossover que protagonizó Rosario Bravo y la señora Tencha en Radio Corazón

Ayer, durante la transmisión de La Mañana de la Corazón, ocurrió algo que nadie vio venir: un verdadero crossover radial. Rosario Bravo y la icónica Señora Tencha, directamente desde Radio Activa, irrumpieron sin previo aviso en el estudio de la 101.3, generando un caos delicioso que rápidamente se volvió imperdible para los auditores.

Desde el primer instante, la sorpresa fue total. “No, no, no, no”, se escuchó al aire cuando la irrupción quedó en evidencia, mientras Rosario que «la señorita Nelly está con indigestión».

El crossover épico entre RadioActiva y Radio Corazón

La visita improvisada desató un festival de interrupciones, bromas internas y personajes mezclados: “En cualquier momento aparece acá Juako Lee y La chica vacilona”, dijeron entre risas.

La señora Hortensia tampoco faltó a la cita. “Oye, hola, ¿qué tal?”, lanzó al entrar. En la misma, llegó la titular: «Me desaparezco un segundo y queda la cagá en este programa. Me iré a la activa, chao», lanzó Sita Evelyn, que se convirtió en una «Brava».

Aprovechando la situación, Chavito le comentó a la señora Hortensia que «necesitamos mejores condiciones acá».

«No creo, mijo», respondió Tenchita. El revuelo subió aún más cuando se planteó una idea casi profética: “¿Deberíamos un día conectar las dos radios?”, causando risas de todos en el estudio.

Y ojito, ya que aprovecharon de entregar detalles del gran concurso de nuestros amigos de RadioActiva.

El momento cúlmine llegó con el fallido chiste de la Señora Tencha: “Sin censura, sin censura”, pedían.

«¿Se saben el chiste de Ricky Martin?», preguntó la Tencha, pero ella remató: “No lo puedo contar… búsquenlo en Google”.

Así, entre risas, interrupciones y pura improvisación, la mañana terminó coronada como uno de los memorables momentos de la Número Uno de Chile.

