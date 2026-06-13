Lluvia en Santiago: Meteoróloga de Mega revela cuándo podrían llegar las precipitaciones a la capital En la mañana de este sábado, a especialista Lissette Aguilera dio a conocer el pronóstico del tiempo y reveló cuándo podría llegar la lluvia a la Región Metropolitana. 13 Jun, 2026. 17:50 hrs Por Iván López VIDEOS RELACIONADOS Auditor le reveló al Rumpy que llevaba flores, pero no resultó como esperaba: «Estaba la señorita con otro compadre… estaban incursionando» Auditor impactó al Rumpy con la insólita trampa que de su polola y su amante: «Estábamos tomando desayuno y la otra estaba escondida escuchando todo» ¿Vuelve la lluvia a Santiago?: Esto fue lo que respondió el meteorólogo Alejandro Sepúlveda ¿Lluvia en Santiago?: Le preguntaron a Jaime Leyton si continuarán las precipitaciones y esto fue lo que respondió Auditor le reveló al Rumpy que llevaba flores, pero no resultó como esperaba: "Estaba la señorita con otro compadre... estaban incursionando" "Se cierra una nueva etapa de mi vida profesional. Después de un año en Mucho Gusto, llegó el momento de despedirme (...) Fue un período intenso" Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado