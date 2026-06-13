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Lluvia en Santiago: Meteoróloga de Mega revela cuándo podrían llegar las precipitaciones a la capital

En la mañana de este sábado, a especialista Lissette Aguilera dio a conocer el pronóstico del tiempo y reveló cuándo podría llegar la lluvia a la Región Metropolitana.

13 Jun, 2026. 17:50 hrs

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