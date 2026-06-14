Tras accidente aéreo: reportan muerte del creador de contenido Gaspi y del cantante Oliver Tree

Recientemente, las autoridades de Brasil pudieron identificar a algunas de la víctimas fatales que provocó la colisión de dos helicópteros ocurrida en Río de Janeiro.

De este modo, se dio a conocer la muerte de dos reconocidas figuras: el cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi. Noticia que ha generado impacto y reacciones en distintas partes del mundo.

Según informó ADN, la tragedia dejó seis muertos. Desde la Policía Civil de Río de Janeiro detallaron que cinco de las víctimas viajaban en una de las aeronaves involucradas, mientras que la sexta correspondía al piloto del segundo helicóptero.

Además, de Oliver Tree y Gaspi, las autoridades identificaron a los pasajeros Lucas Vignale y Lucas Brito Chaves, además del piloto Alexandre Souza. En tanto, en la otra aeronave se encontraba únicamente el piloto Charles Marsillac.

Mueren Gaspi y Oliver Tree tras accidente aéreo

La partida de ambas figura ha generado múltiples reacciones en redes sociales. En este sentido, miles de seguidores han compartido mensajes de despedida y condolencias.

Oliver Tree cuenta con millones de oyentes en plataformas digitales y se encontraba en Brasil en el marco de su gira internacional.

Además, es importante mencionar que Gaspi alcanzó gran popularidad gracias a sus videos de humor y bromas, además de participar en destacados eventos vinculados a creadores de contenido.

El accidente ocurrió durante la mañana de este domingo, cuando los dos helicópteros colisionaron. Tras el impacto, una de las aeronaves cayó sobre un estacionamiento de vehículos eléctricos, provocando una explosión de gran magnitud que afectó a cerca de una veintena de automóviles.

Mientras tanto, la Fuerza Aérea Brasileña y otros organismos especializados están realizando las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias que provocaron el fatal accidente.

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