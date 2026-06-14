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Lluvia en la Región Metropolitana: Meteoróloga de Mega adelanta el día en que podría caer agua en Santiago

En la tarde de este domingo, la meteoróloga Lissette Aguilera entregó el reporte del tiempo y reveló cuándo podría llegar la lluvia a Santiago. Revisa el pronóstico a continuación.

14 Jun, 2026. 17:46 hrs

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