Lluvia en la Región Metropolitana: Meteoróloga de Mega adelanta el día en que podría caer agua en Santiago En la tarde de este domingo, la meteoróloga Lissette Aguilera entregó el reporte del tiempo y reveló cuándo podría llegar la lluvia a Santiago. Revisa el pronóstico a continuación. 14 Jun, 2026. 17:46 hrs Por Iván López VIDEOS RELACIONADOS «El plato prácticamente estaba servido»: Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima Auditor le reveló al Rumpy que llevaba flores, pero no resultó como esperaba: «Estaba la señorita con otro compadre… estaban incursionando» Lluvia en Santiago: Meteoróloga de Mega revela cuándo podrían llegar las precipitaciones a la capital Auditor impactó al Rumpy con la insólita trampa que de su polola y su amante: «Estábamos tomando desayuno y la otra estaba escondida escuchando todo» "El plato prácticamente estaba servido": Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima Tras accidente aéreo: reportan muerte del creador de contenido Gaspi y del cantante Oliver Tree Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado