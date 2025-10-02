Kanela anuncia que la “previa” de los 25 años de Noche de Brujas estará a cargo de Pamela Díaz y «La Terapia»

¡Hoy tuvimos un invitado de lujo! Kanela de Noche de Brujas se sentó en el estudio de Radio Corazón y acompaño a Chanchiguagui en La Corazón Toca Doble.

En ese contexto, el destacado artista nacional se mandó una declaración que dejó a todos los auditores expectantes: La previa oficial del concierto que celebrará los 25 años de la banda será organizada por Pamela Díaz, bajo el formato de su evento llamado «La Terapia».

«Habrá una previa, que estará a cargo de mi querida consuegra», comenzó diciendo. Además, agregó que: «La Pame hace una fiesta de puras mujeres que se llama la terapia. En los 25 años de Noche de Bruja, la previa estará a cargo de Pamela Díaz con toda su terapia».

Se viene una noche inolvidable, y es que nada puede ser aburrido si Pamela Díaz está en el evento. «Será la mansa fiesta, y eso es solo la previa», adelantó Kanela.

«Así que todas las muchachas, atentas, porque estará toda la fiesta en la previa de Noche de Brujas, así que lleguen temprano», cerró el vocalista de Noche de Brujas.

¿Cómo comprar entradas para el concierto de Noche de Brujas en el Movistar Arena?

Noche de Brujas prepara una fiesta de primer nivel, y es que un cuarto de siglo no se cumplen todos los días.

El próximo 1 de noviembre el Movistar Arena será la sede de un concierto único, donde Kanela y compañía darán un espectáculo llenó de sorpresas para celebrar sus 25 años.

¡Ojito! Ya que quedan muy pocas entradas. Si quieres ser parte de esta fiesta aún estás a tiempo, solo debes acceder al sistema Puntoticket y adquirir tu entrada para celebrar junto a Noche de Brujas.