José Antonio Neme sorprende a todos con predicción tras incendio en Costanera Center: «Graben esto, lo digo hoy y acá…»

En la jornada de este viernes, un incendio afectó al Mall Costanera Center. Por lo mismo, el Cuerpo de Bomberos de Santiago llegó al sector para frenar el siniestro que se registró en el tercer piso del edificio comercial.

Según la información, todo comenzó a eso de las 5:30 horas, y más de 400 trabajadores debieron ser evacuados.

De acuerdo a los antecedentes que entregó bomberos, el origen del incendio fue debido a una pantalla LED de grandes dimensiones perteneciente a la tienda Skechers.

Por otro lado, Cenco Malls entregó un comunicado donde detallan que el incidente inició a 05:25, luego de percibir humo que salía del local de zapatillas. Rápidamente, se activaron los sistemas de extinción de incendios y los protocolos de seguridad.

José Antonio Neme y su predicción en Mucho Gusto

En ese contexto, Karim Butte realizó un directo desde el lugar, donde conversó con los trabajadores afectados del Costanera Center.

“La información es que van a poder abrir todo, menos el tercer piso. El humo ya no está tan denso, pero estando yo acá en la puerta, aún siento el olor”, comenzó diciendo el comunicador.

Además, realizó una pregunta que hizo reflexionar a todos en el estudio: «¿Qué pasaría si fuese una emergencia mayor con tantos trabajadores y donde haya público comprando?».

Siguiendo por esa línea, José Antonio Neme se la jugó con una predicción que guarda relación con estos casos. «Estaríamos en los matinales lamentándonos y diciendo ‘cómo no pusieron esto o esto otro’, pero ya está», lanzó.

“Hoy día yo les digo acá, aunque digan que yo hablo estupideces, pero yo les digo, hoy 3 octubre… grabe, señora, este extracto del programa. Va a quedar una embarrada y vamos a estar teniendo esta conversación”, continuó.

«Has sido bien pitoniso en varias cosas», complementó Karen Doggenweiler.

«No sé cuándo, pero va a quedar una embarrada (refiriéndose al Costanera Center). Lo que pasa es que mi amistad con Latife Soto me ha ido dando ciertas habilidades», bromeó el rostro de Mega.