El llanto de Karen Paola que dejó a sus seguidores preocupados: «Estaba realmente perdida»

Karen Paola preocupó a sus seguidores tras publicar un video donde aparece llorando. En el registro, la cantante explicó entre lágrimas, que se trata de un hecho positivo, aunque no entregó mayores detalles.

La artista quiso enfatizar que está agradecida por la noticia y destacó que es una persona muy sentimental, independientemente de la situación.

«Ok, soy llorona, sí, y está oficial y certificado. Pero no me importa, porque hoy día les quiero contar que no todas las lágrimas son de pena, de tristeza, ni de rabia, ni de frustración o asociados a sentimientos negativos o de angustia», señaló.

Asimismo, agradeció a la vida y abordo los malos momentos que ha pasado durante estos último años. Como la filtración de sus fotos íntimas, la ruptura con Juan Pedro Verdier. Quien le pidió matrimonio tras ganar el reality de Mundo Opuestos. Además, de sus problemas de salud mental, según T13.

El agradecimiento de Karen Paola

«Ahora yo estaba llorando pero por alegría, como de felicidad, de agradecimiento, porque le estaba dando gracias a Dios por lo hermoso que ha sido conmigo, de cómo no ha soltado mi mano y cómo en todos esos momentos en los que yo estaba realmente perdida y le pedía con desesperación ciertas cosas y no llegaban«, continuó.

Además, volvió a recalcar que «Yo pensaba que él no me escuchaba, pero en realidad él estaba preparándome, estaba forjándome para yo poder recibir todo lo que él me estaba entregando».

Finalmente, la cantante posteo una foto de ella con la frase «Gracias Dios mío por todo lo que me das».

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