Figura del espectáculo chileno revela que está recibiendo amenazas de muerte: «Ando con miedo en la calle»

Una compleja situación enfrenta por estos días el bailarín Juanfra Matamala. En las últimas horas, el integrante de Fiebre de Baile reveló que ha recibido una serie de amenazas que lo mantienen en alerta.

Según explicó, todo se originó a partir de rumores que circulan en torno al certamen Miss Chile. En estos se asegura que él tendría influencia en el resultado, favoreciendo a cercanas.

Juanfra Matamala asegura recibir amenazas de alto calibre

El propio Matamala describió la gravedad de los mensajes que le han llegado. «Con todo el tema del Miss Chile ha sido desmedido. Me han dicho: ‘sabemos dónde vives’ y muchas otras palabras que no se pueden decir en televisión”, relató en conversación con Chilevisión.

Asimismo, reconoció que la situación ha impactado en su día a día: «Ando con miedo en la calle. Me dicen que me van a esperar afuera del canal, de mi casa, cuando estoy paseando a mis perros, que me andan buscando”, agregó.

Si bien aseguró que no es primera vez que recibe este tipo de ataques, sí aclaró que ahora la intensidad es mucho mayor. Antes ocurrían de forma aislada, pero en los últimos días el volumen de mensajes aumentó considerablemente.

Respecto a los rumores, fue claro en expresar su molestia. “En el fondo, la gente dice que yo tengo el Miss Chile arreglado, que compré las coronas y que pololeo con gente importante. Al principio lo quería defender, pero ya me cansé”, comentó.

Finalmente, hizo una reflexión sobre el comportamiento de algunos seguidores y adelantó posibles medidas. “Creo que el fanatismo por un programa está bien, pero cuando ya se pasa un límite es preocupante. Voy a tomar acciones legales; mi familia está muy preocupada”, cerró.

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