Noche de Brujas celebra 25 años en el Movistar Arena: ¿Quedan entradas para el show?

¡Cada vez queda menos! Un cuarto de siglo no se cumple todos los días. Por lo mismo, Noche de Brujas prepara una fiesta que se celebrará con todo el próximo 1 de noviembre.

La tradicional banda de música tropical se presentará en el Movistar Arena para celebrar 25 años de trayectoria, y piensan tirar la casa por la ventana.

Invitados, fiesta, baile y sobre todo lo mejor de la cumbia dirá presente en el espectáculo que prepara Noche de Brujas.

La trayectoria de Kanela y compañía es innegable. Entre ellos se encuentra su participación en dos ocasiones en el Festival de Viña del Mar y reconocimientos como el Copihue de Oro a Mejor Grupo Tropical.

¿Quedan entradas para el show de Noche de Brujas en el Movistar Arena?

Nadie se puede quedar fuera de este concierto, qué será una fiesta tropical de principio a fin.

Por lo mismo, te informamos que aún estás a tiempo de adquirir tu ticket.

Pero ojito, que varios sectores están disponibles, pero con lo último, por lo que te recomendamos no perder la oportunidad de ser partícipe del cumpleaños número 25 de Noche de Brujas.

Tribuna se encuentra agotada. Sin embargo, aún puedes adquirir tickets en los siguientes sectores:

Cancha $23.000

Platea Baja $28.750

Platea Alta $17.250

Silla de ruedas/acompañante $17.250

Te recordamos que para comprar tu entrada, debes acceder al portal puntoticket.

