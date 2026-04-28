¿Volverías con tu Ex? 2: polémica figura podría volver a las pantallas después de 12 años fuera de los realities

Nueva figura de la farándula se podría sumar a los participante de ¿Volverías con tu ex? 2. Aunque aún se desconoce la fecha del estreno del regreso de este reality, ya se conocen algunos de los participantes.

Mega trae de vuelta al reconocido reality con el slogan, «El primer gran amor nunca se olvida». Este programa consistía en reunir a diversas exparejas en un encierro enfrentándose a nuevas tentaciones e historias que quedaron inconclusas.

Hasta el momento los confirmados para esta temporada son Álvaro Ballero, junto a su ex esposa, Ludmila Ksenofontova. Asimismo, se rumorea que Yamila Reyna junto a su ex pareja, Daniel Valenzuela son la otra pareja que entrará al reality.

¿El regreso de Luli a los reality?

Ahora bien, desde el medio Fotech, confirmaron que Nicole Moreno, sería la siguiente participante. Luego de su paso por el Fiebre de Baile, la modelo volverá al mundo de los reality.

Cabe recordar que Luli no participaba en un reality desde Mundos Opuestos en el año 2012 y Amor a Prueba en 2014, a los que renunció voluntariamente.

Sin embargo no vendrá sola, sino que deberá entrar con alguna ex pareja, aunque aun no se conoce quien podría ser. No obstante, existen algunas especulaciones sobre quien podría ser.

Aunque, desde el medio señalaron que su última pareja pública fue Ítalo Grottini, también está Hernán Olmedo, ex Mister Chile y el futbolista, Ignacio González.

Por otro lado, también se hizo público que Luis Mateucci, ingresará nuevamente a ¿Volverías con tu Ex?. Anteriormente el ya habría participado en 2016 junto a Bárbara Córdova y luego con Yuli Cagna. Aunque aún no se sabe quien seria la próxima expareja.

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