Esta fue la reacción de Cristina Tocco al enterarse de qué exfutbolista reveló antiguo romance: «¡Cómo me expones! ¡No me quemes!»

Hace algunos días, Jorge «Peineta» Garcés dio a conocer que tuvo una relación con Cristina Tocco.

El icónico entrenador de fútbol reveló la situación en TNT Sports.

“Tuve una relación con una mujer muy linda toda. No solo físicamente, eso no es lo más importante. Ella lo dijo en algún momento. La reté, habló de otras cosas más personales”, comenzó diciendo en el canal deportivo.

Además, no faltaron los elogios para la argentina: «Es una mujer no de la belleza que ven los hombres, sino la de ella, íntegra. Una gran mujer».

La respuesta de Cristina Tocco a declaraciones de Jorge Garcés

Luego de los dichos del exfutbolista, Cristina Tocco respondió en conversación con Página 7.

«Pero Peineta, ¿cómo se te ocurre? Tuve un affaire de poquitos días, ¡por Dios!», partió diciendo.

Asimismo, la destacada intérprete tuvo palabras positivas para Garcés. «Él es un tipazo, es un caballero. No quiero hablar en desmedro de toda la gente del fútbol, pero no pasa muy a menudo el encontrar gente tan caballeresca y además es un amante increíble», enfatizó.

«Es un caballero de verdad. Una gran persona, lo quiero muchísimo», continuó con sus elogios hacia el ex entrenador de Everton.

«Este Peineta es un caso. Yo no hablo de mi vida privada, Peineta, ¡cómo me expones! ¡no me quemes!», concluyó, cuestionando al entrenador, que reveló un pasado romance.

