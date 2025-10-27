Camila Andrade impactó con tétrica confesión sobre compañera de TV que realizaba magia negra: «Todos sabíamos…» 

En la reciente edición del podcast de Danilo 21, Camila Andrade sorprendió a todos con una misteriosa confesión.

La ex chica reality reveló un secreto del extinto programa juvenil de TVN, Calle 7.

Según relató, una de sus compañeras de competencia practicaba magia negra. Según Andrade, «congelaba», logrando el distanciamiento de personas dentro del programa.

«En Calle 7 todos sabíamos quién supuestamente hacía eso. Todos lo sabíamos en el programa, pero nunca nadie lo dijo al aire», confesó Camila Andrade en el pódcast del reconocido tiktoker.

Rápidamente, Danilo 21 quedó con la duda y no tardó en preguntar quién era participante que realizaba esas prácticas, sin embargo, Andrade no reveló su identidad.

Siguiendo por esa línea, declaró que no se trataba de Maite Orsini, quien también fue parte del icónico programa juvenil

»Es probable que muchos excompañeros recuerden a esta persona, pero es delicado jugar con esas cosas», continuó la ex Gran Hermano.

Si bien la identidad es secreta, ya son varios los cibernautas que han teorizado respecto a la supuesta «brujita» que hizo de las suyas en el antiguo estudio de Calle 7.

El tenso momento que protagonizó Danilo 21 en Primer Plano

La nueva camada faranduelera viene más fuerte que nunca. Uno de sus grandes exponentes es Danilo 21.

El joven comenzó en tiktok, lanzando papitas que no dejaban a nadie indiferente, y con el tiempo, logró llegar a la televisión.

El creador de contenido ha tenido constantes participaciones en Que te lo digo y Primer Plano, arremetiendo sin filtro y actualizando los cahuines de farandulandia.

Recientemente, fue parte de un tenso momento en Primer Plano, luego de que Francisca Merino se lanzara en su contra. «Espectacular. Muy simpático. Somos muchos en este panel, eso sí, amigo”, respondió luego del saludo de Julio Cesar.

«Ya me están aserruchando otra vez», respondió. Luego, arremetió nuevamente, «Yo bien también… Igual siento que sobra alguna persona. Hay mucha gente también. Pienso lo mismo, Pancha», cerró.

