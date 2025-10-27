Noche de Brujas revela a los invitados de lujo que los acompañaran en el Movistar Arena para celebrar sus 25 años

Una verdadera fiesta tropical se vivirá este 1 de noviembre en el Movistar Arena. Esto cuando Noche de Brujas celebre sus 25 años de trayectoria con un concierto sin precedentes. La agrupación liderada por Héctor “Kanela” Muñoz repasará toda su discografía en un show que promete más de tres horas de música y emociones.

Pero esta vez, no estarán solos. La celebración contará con la presencia de grandes invitados nacionales e internacionales. Además de una previa encendida por Pamela Díaz, quien llegará con toda la energía de su exitosa fiesta “La Terapia”.

Entre los artistas confirmados destaca Leo Rey, quien se reencontrará con el público chileno interpretando clásicos como “Qué nadie se entere” y “Cómo duele”. Desde Perú llegará Grupo 5, una de las agrupaciones más influyentes de la cumbia moderna sudamericana, conocidos por himnos como “Motor y Motivo” y “Te vas”.

A ellos se sumarán Franco El Gorila, referente del reguetón internacional. Además del gran «Jordan y tú», artista icónico de la cumbia nacional.

La fiesta también cruzará fronteras con la presencia de los argentinos Chili Fernández, Uriel Lozano y Seba Mendoza, todos exponentes destacados de la cumbia romántica y moderna.

Con esta impresionante cartelera, Noche de Brujas promete un espectáculo inolvidable, repleto de sorpresas, colaboraciones y nostalgia, celebrando junto a su público un cuarto de siglo de pura música y corazón.

¿Cómo comprar entradas para los 25 años de Noche de Brujas?

Absolutamente nadie se puede quedar fuera de esta fiesta, que será un evento épico de inicio a fin, donde el bailoteo no faltará.

Por lo mismo, si quieres ser parte de los 25 años de la icónica agrupación, estás a tiempo de adquirir tu ticket.

Cada vez quedan menos sectores, así que apúrate y compra tu entrada a través del sistema puntoticket.

