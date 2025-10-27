Joven chilena se vuelve viral tras confesar detalladamente que presenció un exorcismo: «Se le quebraban las articulaciones» y «vi cosas horribles»

Una joven chilena se volvió viral en TikTok luego de compartir un estremecedor testimonio sobre un supuesto exorcismo que presenció hace más de una década en un convento ubicado en el sur de Chile.

La protagonista del relato es la usuaria @kami.gruiz, quien publicó una serie de videos donde detalla los inquietantes sucesos que vivió en aquel lugar. Según explicó, todo comenzó en 2011, cuando tenía 18 años y decidió ingresar a un convento de clausura perteneciente a una congregación de monjas mexicanas.

«Mi ingreso al convento fue muy rápido y saltándose todos los protocolos, pero aun así al principio fue todo más o menos normal (…) pero luego todo se empieza a poner turbio porque me empezaron a pasar cosas paranormales», relató en uno de los registros.

La joven explicó que comenzó a notar fenómenos extraños, como golpes en la puerta de su habitación sin que hubiese nadie al otro lado, y la sensación de que “alguien se sentaba sobre su cama”. Con el paso del tiempo, las experiencias se intensificaron. «Todo, lejos de disminuir, fue aumentando cada vez peor. De día o de noche me pasaban cosas y yo no estaba en ningún momento tranquila. Sentía ruidos, escuchaba la voz de un hombre que hablaba otro idioma, se movían cosas en mi pieza», detalló.

El punto crítico, según su relato, ocurrió tras la advertencia de un sacerdote. «Él me dijo: ‘Lo que pasa es que te tengo que decir algo muy grave. Hay un demonio detrás tuyo, lo vi apenas llegué, pero tienes que estar tranquila porque puede molestarte, pero no entrar en ti, porque tienes un alma muy poderosa’», afirmó.

El religioso habría regresado posteriormente para realizar una bendición. Aunque en un principio todo parecía ir bien, la situación tomó un giro inesperado cuando una de las monjas mostró un comportamiento inusual. «Ella se comenzó a desvanecer, cayó de golpe al suelo y se encorvó de una forma no anatómica, como una ‘U’, y empezó a hablar en otro idioma con voz de hombre», recordó.

Según la joven, lo que siguió fue un exorcismo que se extendió durante cinco días, una experiencia que describió como aterradora. «Fue una pesadilla, porque vi muchas cosas que yo no hubiese querido ver. La hermana se contorsionaba, era como que se le quebraran las articulaciones y sonaba como un crujido», comentó.

Finalmente, la joven aseguró que «la hermana pudo ser liberada», pero que decidió abandonar el convento poco después, ya que «no aguantaba más» lo que estaba viviendo.

