«Me decidí, hoy le pediré matrimonio a mi señora»: Luego de 30 años este auditor se decidió para pedir matrimonio y esto fue lo que pasó Con flores en mano y los nervios destrozados, Caco se prepara para interrumpir la jornada laboral de su pareja en una cocina escolar y pedirle matrimonio frente a todas sus colegas. 21 Abr, 2026. 18:40 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Tras días fríos, Jaime Leyton entrega su pronóstico para la semana: ¿Regresa la lluvia a la Región Metropolitana? ¡Rumpy no lo podía creer! Auditora confesó que el mejor polvo de su vida era con las crisis de su amante esquizofrénico Tras intensa lluvia de día lunes, Jaime Leyton despeja las dudas: ¿Caerán más gotas en Santiago durante esta semana? Auditor confundido confesó en El Chacotero Sentimental su dilema con la duración: «Me sacan poco a la pizarra» Tras días fríos, Jaime Leyton entrega su pronóstico para la semana: ¿Regresa la lluvia a la Región Metropolitana? Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado