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«Me decidí, hoy le pediré matrimonio a mi señora»: Luego de 30 años este auditor se decidió para pedir matrimonio y esto fue lo que pasó

Con flores en mano y los nervios destrozados, Caco se prepara para interrumpir la jornada laboral de su pareja en una cocina escolar y pedirle matrimonio frente a todas sus colegas.

21 Abr, 2026. 18:40 hrs

 

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