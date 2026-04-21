Tras días fríos, Jaime Leyton entrega su pronóstico para la semana: ¿Regresa la lluvia a la Región Metropolitana? El meteorólogo de Mega entregó un nuevo pronóstico semanal. Esto en el marco de una gran baja en las temperaturas de la capital. 21 Abr, 2026. 18:09 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS «Me decidí, hoy le pediré matrimonio a mi señora»: Luego de 30 años este auditor se decidió para pedir matrimonio y esto fue lo que pasó ¡Rumpy no lo podía creer! Auditora confesó que el mejor polvo de su vida era con las crisis de su amante esquizofrénico Tras intensa lluvia de día lunes, Jaime Leyton despeja las dudas: ¿Caerán más gotas en Santiago durante esta semana? Auditor confundido confesó en El Chacotero Sentimental su dilema con la duración: «Me sacan poco a la pizarra» "Me decidí, hoy le pediré matrimonio a mi señora": Luego de 30 años este auditor se decidió para pedir matrimonio y esto fue lo que pasó Rostro de TV sorprende a todos al revelar que encontró el amor: fue su dentista y se hicieron un tatuaje de pareja Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado