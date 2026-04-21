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Tras días fríos, Jaime Leyton entrega su pronóstico para la semana: ¿Regresa la lluvia a la Región Metropolitana?

El meteorólogo de Mega entregó un nuevo pronóstico semanal. Esto en el marco de una gran baja en las temperaturas de la capital.

21 Abr, 2026. 18:09 hrs

 

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