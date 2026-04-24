Mujer sana de 56 años viajó a Suiza para someterse a eutanasia: Lo que le sucedió no tiene remedio y optó por el suicidio asistido

El caso de una mujer británica de 56 años volvió a instalar la discusión sobre la eutanasia en Reino Unido. La polémica surge porque no enfrenta una enfermedad terminal.

Se trata de Wendy Duffy, quien tomó la decisión de viajar a Suiza para acceder al suicidio asistido. Según ha relatado, todo cambió tras la muerte de su único hijo en 2022. Ese hecho marcó un antes y un después en su vida.

Mujer asegura que viajará para usar la eutanasia tras muerte de su hijo

Desde entonces, asegura que no ha logrado sobreponerse al duelo. Tampoco ha encontrado un motivo para seguir adelante. Aunque no presenta problemas físicos, describe un sufrimiento emocional profundo y persistente.

Duffy explicó que su decisión no fue impulsiva. Asegura que atravesó un proceso largo, en el que recibió tratamiento con antidepresivos y enfrentó complejos episodios de salud mental.

Finalmente, optó por la alternativa legal que ofrece Suiza, donde el suicidio asistido está permitido bajo ciertas condiciones. Entre ellas, que la persona experimente un sufrimiento considerado insoportable.

“Es mi vida, mi decisión”, afirmó al justificar su determinación, según consignó ADN.cl.

La mujer ya habló con sus seis hermanos sobre su decisión. Según indicó, ellos conocen su estado emocional.

En un minuto estás en coma, y un minuto después, ya no estás. El único inconveniente es que no podré donar mis órganos”, lamentó, según el medio el periódico.

La mujer ya eligió su ropa y pidió morir con la ventana abierta.

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