La Gran Noche de la Corazón 2026: parrilla confirmada, cuándo es y cómo comprar entradas

La cuenta regresiva ya comenzó. La Gran Noche de la Corazón 2026 confirmó su parrilla de artistas, fecha y sistema de venta de entradas para una edición que promete ser histórica. El evento se realizará el viernes 26 de junio en el Movistar Arena, marcando además los 15 años del espectáculo radial más importante del país.

Sobre el escenario dirán presente nombres que aseguran fiesta total. Guaracha, ranchera, pop cebolla, cumbia y humor. Para que nadie quede desconforme con el magno evento de La Número Uno de Chile.

Los Vásquez, Alanys Lagos, Santaferia, Noche de Brujas, DJ Rocka y Pastor Rocha. Una mezcla perfecta para cantar y bailar de principio a fin.

¿Cuándo comprar entradas para La Gran Noche de la Corazón 2026?

Preventa BancoEstado: lunes 20 de abril desde las 10:00 horas

Venta general: miércoles 22 de abril a las 10:30 horas (o al agotar preventa)

Además, te contamos que los valores varían según la ubicación dentro del recinto (cargo por servicio incluido):

Tribuna: $11.500 (BancoEstado: $9.500)

Platea alta silver: $26.450 (BancoEstado: $21.850)

Platea alta golden: $28.750 (BancoEstado: $20.000)

Cancha general: $32.200 (BancoEstado: $26.600)

Platea baja silver: $34.500 (BancoEstado: $28.500)

Platea baja golden: $36.800 (BancoEstado: $30.400)

Platea baja diamante: $41.400 (BancoEstado: $34.200)

Cancha VIP: $41.400 (BancoEstado: $34.200)

Silla de ruedas: $26.450 (BancoEstado: $21.850)

Acompañante silla de ruedas: $26.450 (BancoEstado: $21.850)

Precios accesibles, un line up de lujo y el peso de su aniversario número 15, La Gran Noche de la Corazón 2026 se perfila como uno de los eventos más importantes del año, y ojito… ya que se vienen muchas más sorpresas.

Revisa acá el mapa de los sectores:

También puedes leer en Radio Corazón: La Gran Noche de la Corazón 2026 confirma sus artistas y promete hacer historia en el Movistar Arena

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google