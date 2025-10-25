«Aunque me paguen 100 millones…»: Vale Roth se refirió a los rumores de quiebre con su esposo

Hace solo unos días comenzó a circular el rumor de que Vale Roth habría terminado su relación con su esposo, Miguel de la Fuente, a solo tres meses del nacimiento de su segunda hija.

Además, la propia Vale Roth, en redes sociales, subió un par de mensajes enigmáticos, que daban a entender que los rumores tenían algo de verdad. Ahora, habló con Canal 13, para despejar las dudas de una vez por todas.

Vale Roth se refirió a los rumores de quiebre con su esposo

En el más reciente capítulo de Hay Que Decirlo, de Canal 13, hablaron con Vale Roth desde la vía pública, y le preguntaron directamente por los rumores: «No quiero hablar del tema. Maduré, aunque no lo crean. No todo se cuenta en la tele, sobre todo cuando son temas de pareja que se hablan entre cuatro paredes y cuando hay hijas de por medio», respondió.

«Nunca voy a hablar mal de él, es el papá de mis hijas», agregó la exmodelo.

Además, Vale Roth envió un duro mensaje para los programas de farándula: «Aunque me paguen 100 millones, no voy a ir a ningún programa pagado».

Para cerrar, Vale Roth aseguró que se encuentra bien, concentrada en sus hijas: «Estoy tranquila, con mis niñas, mi familia y eso. Entrenando, entrenar es la mejor terapia. No sé, no voy a hablar de eso, nada que decir con respecto al matrimonio. Estoy bien, feliz, trabajando en lo mío, full mamá y recién mi guagua tiene tres meses. Gracias por preocuparse».

