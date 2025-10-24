El «castigo» qué hijo mayor de Diana Bolocco tildó de injusto y guarda relación con un famoso cantante: «Me arrepiento, te pido disculpas»

En la reciente edición de «Hasta que el pódcast nos separe», programa de conversación protagonizado por Diana Bolocco y Cristián Sánchez, estuvieron de invitados sus hijos: Facundo y Gracia.

Además, también dijeron presente Diego y Pedro, hijos mayores que tuvo la animadora en su primer matrimonio.

Durante la conversación, hablaron de anécdotas familiares e historias cotidianas, una de ellas, relacionada con un «injusto castigo» que recibió uno de sus hijos.

El castigo que recibió hijo mayor de Diana Bolocco: Animadora se arrepiente de la decisión

Cuando fue el turno de Pedro, Bolocco hizo una pausa y pidió disculpas por una situación en particular: «Tengo una vez de la que me arrepiento, y te pido mil disculpas, que no te dejamos ir a un lugar», señaló.

«Ni siquiera fue un castigo, eso es lo que más rabia me da», complemento el joven.

En ese contexto, Diego reveló que a la edad de 16 años tenía la motivación de asistir a un concierto de Bad Bunny. Sin embargo, al momento de comprar las entradas con su grupo de amigos, la animadora no lo permitió: «Yo iba a comprar las entradas y me dice que no, porque le daba susto».

En su defensa, la conductora de Fiebre de Baile comentó que: «recién habían baleado y matado gente en un concierto de Bad Bunny en otro país. Había salido en todas las noticias», agregando que la decisión también fue de Cristián.

«Te voy a contar la trastienda (…) Llega Cristián y me dice: ‘¿Al concierto de Bad Bunny? Estás loca, recién en no sé dónde balearon a personas en el concierto de Bad Bunny’. Ahí dije que no, básicamente fue culpa de Cristián, perdón que te exponga. Tal vez exageramos”, continuó, entre risas.

«Exageraron, pero está bien, no pasa nada. No fue ni siquiera un reto, eso es lo peor», concluyó el joven.

