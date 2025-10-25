«Pierde un poco el sentido la vida…»: La potente reflexión de Sergio Rojas que lo llevó a las lágrimas tras recordar trágico episodio de su vida

Sergio Rojas vivió un emotivo momento en el más reciente capítulo de «Qué Te Lo Digo«, de Zona Latina. El conductor abrió su corazón con la audiencia y sus compañeros, y se emocionó hasta las lágrimas.

Todo comenzó cuando Sergio Rojas recordó a su hermana, que falleció.

La sentida reflexión de Sergio Rojas que lo llevó hasta las lágrimas

En Que Te Lo Digo, repasaron la participación de Sergio Rojas en el podcast «Vamo a Calmarno«, de Roberto Rosinelli y Jaime Proox. En el capítulo, Sergio Rojas reveló que estuvo a punto de atentar contra su vida, tras la muerte de su hermana: «Yo quería irme con ella, muchas veces lo pensé«.

«Nunca había compartido esto, sentía que era súper personal y creo que es algo súper potente«, afirmó ahora, en Que Te Lo Digo.

«Yo me imagino que a mucha gente que se le muere alguien tan importante en la vida, uno piensa como ‘pa’ qué más'», agregó.

En esa misma línea, elaboró una potente reflexión: «Lo veo en el caso de mi mamá que se le murió su hija. Ella tenía dos hijos más, pero de repente cuando ves a la misma Mariana Derderián… Yo creo que todos nos pasa de cierta forma decir: ‘¿Cuál es el sentido? ¿Para qué?’ Como que pierde un poco el sentido la vida«.

Por último, Sergio Rojas se sinceró con sus compañeros, hasta que no pudo continuar por las lágrimas: «Por eso soy cariñoso y cuando salgo con los chiquillos me gusta regalonearlos. Siento que siempre estoy al debe en eso, siento que mi equipo se merece más de lo que tiene. Es la forma en que puedo retribuirle un poco…«.

Mientras sus compañeros lo consolaban, Antonella Ríos tomó la palabra, y elogió a Sergio Rojas: «Tiene la capacidad de reír, de estar arriba, de hacer reír a la gente y al mismo tiempo de conmoverte. Abrir tu corazón, mostrar qué sientes, qué piensas. Cómo te hiciste cargo de tu familia, cómo te hiciste cargo en el sentido emocional también de tu mamá«.

