No irá a la cárcel: Chef imputado tras la muerte del joven farmacéutico Francisco Albornoz cumplirá arresto domiciliario

El chef José Miguel Baeza, imputado por la muerte de Francisco Albornoz, recibió una rebaja en su medida cautelar, la cual pasará de prisión preventiva a arresto domiciliario.

Cabe recordar que, acorde a la investigación, Francisco Albornoz se juntó en un departamento en Ñuñoa con José Miguel Baeza y Christián González, médico ecuatoriano. Lugar en el que los tres consumieron drogas.

En esa misma línea, el Ministerio Público indica que tras sufrir una sobredosis, los imputados no le prestaron ayuda al farmacéutico, y preliminarmente, tras su muerte, lo habrían llevado al río Tinguiririca.

Chef imputado tras la muerte de Francisco Albornoz cumplirá arresto domiciliario

Hace algunas horas, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decidió revocarle la prisión preventiva a José Miguel Baeza, chef imputado tras la desaparición y muerte del joven farmacéutico Francisco Albornoz.

Francisco Albornoz desapareció en junio de este año. Tras 12 días de intensa búsqueda, su cuerpo fue encontrado sin vida en el río Tinguiririca, en la región de O’Higgins.

Según consignó ADN, el imputado, José Miguel Baeza, cumplió con prisión preventiva durante 4 meses. Hasta que recientemente, la jueza Estefanía Asenjo decidió cambiar su medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario.

En la audiencia, la defensa del imputado presentó detalles como conversaciones en que los acusados se organizaban para adquirir drogas. Además de un informe toxicológico que revela que el joven ingirió tres sustancias.

Juan Ignacio Prieto, el defensor público del imputado, aseguró: «En ninguna parte hay una planificación de homicidio«.

Por otro lado, la fiscal Rossana Folli, de la Fiscalía de Ñuñoa-Providencia, presentó una apelación a la Corte de Apelaciones de Santiago. «Es una decisión que no compartimos. Solicitamos revertirla y restablecer la prisión preventiva», aseguró.

En esa misma línea, la familia de Francisco Albornoz se mostró disconforme con el cambio de medida cautelar: «No nos vamos a quedar de brazos cruzados. No pueden quedar libres después de lo que hicieron», argumentó una tía del farmacéutico.

Esta semana, la Corte de Apelaciones deberá referirse a la apelación. De no prosperar, José Miguel Baeza saldrá de la cárcel y cumplirá con arresto domiciliario.

