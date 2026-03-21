«No es conmigo con quien tiene que hablar…»: Gala Caldirola defendió a Luis Jiménez tras potentes dichos de Disley Ramos

Una de las parejas que más ha dado que hablar en los últimos días es la de Gala Caldirola y Luis Jiménez. La relación se hizo pública recientemente y tomó por sorpresa a sus seguidores.

La española estuvo invitada al programa Hay Que Decirlo, donde entregó detalles de este nuevo romance y también se refirió a la polémica con Disley Ramos, expareja del exfutbolista.

Su relación amorosa

Durante la conversación, Gala Caldirola explicó cómo va su relación: «Bueno, es que está partiendo, va bien. Si no fuera bien después de dos días, yo tendría que preocuparme ya, ¿no?«.

Además, aclaró que, pese a conocerse desde hace tiempo, recién ahora se dieron una oportunidad:: «Sí, obviamente nos conocemos hace mucho tiempo, pero no nos habíamos dado nunca la oportunidad de conocernos de esta forma. Ha sido, es algo reciente, está siendo algo sano, transparente y no hay mucho más que añadir».

Sobre el vínculo entre ambos, prefirió ir con calma: «La palabra enamoramiento es muy bonita, pero claramente nos tenemos que conocer mucho. Pero la verdad es que sí, siento que encajamos muy bien en la visión que tenemos de la vida«.

La respuesta a Disley Ramos

La modelo también abordó los comentarios de Disley Ramos, quien anteriormente le dedicó a Luis Jiménez la canción «Rata de dos Patas«.

Frente a esto, Gala fue clara en marcar distancia: «Es que, ¿sabes qué pasa? Que para mí los trapos sucios se lavan en casa. Yo entiendo que no me quiero meter ahí porque, al final, son relaciones… Es una relación ajena a mí. Yo no tengo nada que ver. Ojalá que si hay algo que le hace daño o le hace sentir mal, lo pueda sanar pronto».

«No es conmigo con quien tiene que hablar del tema«, agregó.

Más allá de la polémica, la influencer destacó su propia visión sobre el exfutbolista: «Al final, la visión que yo tengo de él me la voy a hacer propia. Yo creo que yo no soy nadie para juzgar a una persona por su pasado ni por opiniones externas«.

Finalmente, la chica reality cerró con elogios hacia su pareja: «Para mí, él es un hombre muy atento, cariñoso, y siento una muy grande admiración por él como papá. Y yo creo que, para mí, la relación que tú tienes con tus hijos habla mucho de la calidad de ser humano… él es un gran padre… y, para mí, eso es suficiente para saber que es una muy linda persona«.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google