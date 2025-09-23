Regresa la lluvia a Santiago: Meteoróloga Allison Göhler pronosticó precipitaciones para este día de la semana en la Región Metropolitana

Con la llegada oficial de la primavera, surge la duda de si volverán nuevamente las precipitaciones a Santiago.

En ese contexto, Allison Göhler reveló su pronóstico para la capital los próximos días, enfatizando en la posibilidad de lluvia en la Región Metropolitana.

Lluvia en Santiago: ¿Qué día podría llover en la capital?

La experta en tiempo de Chilevisión entregó su informe del clima, donde mencionó que existe la posibilidad de lluvia para esta semana.

Siguiendo por esa línea, declaró que en la jornada del viernes 26 de septiembre podrían caer gotas en Santiago.

No obstante, no sería una gran cantidad: «Los montos han ido bajando, estamos entre 3 y 5 milímetros».

Asimismo, la meteoróloga recalcó que solo sería durante ese viernes, para darle espacio a un fin de semana soleado.

Por otro lado, señaló que durante este miércoles 28 se espera una máxima de 28 grados y una mínima de 8 grados.

Además, agregó que el jueves 25 de septiembre las temperaturas serían más bajas. Máxima de 23 grados y mínima de 8 grados.

Para cerrar, la posible jornada lluviosa del viernes 26 tendría una máxima de 16 grados y una mínima de 9 grados.

