Filtran a la nueva polémica participante de reality «El Internado» de Mega: Ya está causando controversia en redes sociales

Mega regresa a los realities con «El Internado». Por lo mismo, en los últimos días han estado confirmando a diversos participantes que dirán presente en el nuevo programa de la señal.

En este contexto, el portal Infama filtró a quién sería la nueva incorporación del encierro.

Según el medio dedicado a la farándula y el espectáculo, la polémica Furia Scaglione sería el nuevo fichaje de la señal.

La ex Gran Hermano Argentina volvería a los realities de la mano de «El Internado» de Mega.

¿Quién es Furia? La argentina que sería la nueva participante de «El Internado»

Profesora de Crossfit, Furia alcanzó la fama luego de su participación en la undécima temporada de Gran Hermano Argentina. En aquel espacio, protagonizó varias discusiones y momentos tensos, posicionándola como una participante muy controversial.

La chica reality tiene 34 años, y según información de Clarín, posee una cadena de gimnasios. Fue diagnosticada con leucemia, sin embargo, lleva una vida normal cumpliendo con su tratamiento habitual.

Estos son los confirmados para el nuevo reality de Mega

Ya son varios los confirmados para el nuevo espacio de Mega, desde bailarines hasta rostros de la farándula.

Cabe destacar que esta edición mezclara competencia con cocina, siendo un formato único nunca antes visto.

¿La conducción? Estará a cargo de Tonka Tomicic. Por otro lado, Tita Ureta y Joaquín Méndez estarán a cargo de las competencias, y para cerrar, Fran García Huidobro será la encargada de dirigir los famosos «cara a cara».

Los participantes confirmados hasta ahora son:

Paloma «Pops» Fiuza

Luis Sandoval

Blu Dumay

Natalia «Arenita» Rodríguez

Efrén Reyero

Carla Ochoa

Laura Bozzo

Fernando Solabarrieta

Etienne Bobenrieth

Maluco

Daniella Campos

Di Mondo

También puedes leer en Radio Corazón: Se hizo famosa bailando en un programa juvenil y ahora regresa a la TV como confirmada del nuevo reality de Mega