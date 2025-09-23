Daniela Nicolás sufrió accidente y tuvo que ser internada de urgencia: Su rostro se vio afectado

Mientras todo era celebración en los días de Fiestas Patrias, Daniela Nicolás esperaba en una sala de urgencias en Miami luego de accidentarse en su domicilio.

La periodista reveló que todo sucedió mientras se duchaba, ahí resbaló y se golpeó fuertemente en el rostro. Nariz, boca, mentón y cabeza resultaron afectados y quedaron con evidentes moretones.

«Estaba sola en la casa, porque todos estaban en el quincho y no me podía mover. Tuve que esperar a que se me pasara un poco el mareo para pedir ayuda. El golpe en la cabeza fue superfuerte. Se me deformó la cara por la inflamación y no podía hablar bien», le detalló a LUN sobre el incidente.

Además, agregó que: «En urgencias me venían lagunas mentales. Mi mamá me quería matar porque le pregunté 20 veces quién tenía mi teléfono y ella me respondía: ‘Daniela, lo tengo yo’. Después con mi pololo me pasó lo mismo».

Este fue el diagnóstico que recibió Daniela Nicolás tras fuerte accidente

En ese contexto, explicó que su pareja tuvo una reacción inmediata tras su caída: «Mi pololo es traumatólogo y me examinó altiro. Creo que ha sido una de las peores caídas de mi vida. Lo primero que les dije fue: ‘Revísenme los dientes’. Pensé que no tenía dientes y no me puedo casar así».

Respecto a los expertos, le diagnosticaron un TEC, por lo que se deberá mantener en reposo y seguir un tratamiento para ese tipo de lesiones, según consignó ADN.

«Así que fue un 18 muy entretenido en urgencias. Lo bueno es que no hay fracturas, solo fue un gran porrazo. Entonces, claro, por dentro está todo más morado. Pero bien (…) Ahora a esperar que esta cara mejore en un momento», cerró la ex miss Chile.