Conductora de TV muere a sus 43 años en trágico accidente aéreo: Había subido una foto de la avioneta minutos antes

Recientemente, se dio a conocer el fallecimiento de una popular conductora de televisión.

La mujer tenía 43 años y perdió la vida en la jornada del sábado 20 de septiembre, luego de un fatal accidente aéreo que terminó con su vida.

La mujer en cuestión es la mexicana Débora Estrella, quien falleció mientras se encontraba en el aire, específicamente en el parque Industrial Ciudad Mitras, a eso de las 18:50 horas de la jornada del día sábado.

Lamentablemente, tras la caída también perdió la vida quien piloteaba: Bryan Ballesteros Argueta.

Según los primeros antecedentes, el piloto de la aeronave perdió el control de la máquina, una modelo Cessna, XB-BGH, que es utilizada para prácticas de vuelo.

Muere Débora Estrella, conductora mexicana de televisión

Débora Estrella, abogada y comunicadora, nació en Monterrey en 1982. Sus primeros pasos en los medios los dio en Frecuencia Tec, la radio universitaria del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), donde además cursó la carrera de Derecho.

En 2018 se integró al equipo de Telediario Matutino en Monterrey como conductora, y más tarde se convirtió en presentadora de Milenio Televisión. Su trayectoria también la llevó a liderar las emisiones de fin de semana del Telediario Ciudad de México en Canal 6, espacio en el que logró reconocimiento tanto del público como de sus compañeros de profesión.

Asimismo, su experiencia incluye participación en Fuerza Informativa Azteca y en distintas ediciones de Telediario Matutino, consolidando así una amplia trayectoria en el periodismo televisivo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Debora Estrella ⭐️ (@deboraestrella)

También puedes leer en Radio Corazón: Esta fue la reacción de Julio César Rodríguez luego del comentado video de Laura Prieto: «Eso no cambiará»