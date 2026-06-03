Lady Garfia y Gon Trujillo debutan en Gran Arena Monticello con una noche de stand up: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas?

Dos de las figuras más destacadas de la nueva generación de la comedia chilena se preparan para enfrentar uno de los escenarios más importantes del país. Lady Garfia y Gon Trujillo llegarán por primera vez a Gran Arena Monticello con un espectáculo que reunirá sus particulares estilos de humor en una jornada pensada para hacer reír al público de principio a fin.

Ambos artistas han construido una sólida carrera en el circuito del stand up nacional. Destacando tanto en escenarios como en televisión y plataformas digitales, donde han logrado conectar con miles de seguidores gracias a sus relatos cercanos y su capacidad para transformar situaciones cotidianas en comedia.

Fecha, horario y cómo comprar entradas

El espectáculo se realizará el próximo viernes 3 de julio, desde las 21:00 horas, en Gran Arena Monticello, ubicado en San Francisco de Mostazal. Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sistema Ticketmaster.

Jennifer Adaros, conocida artísticamente como Lady Garfia, se ha convertido en una de las voces más reconocidas del stand up chileno. Su propuesta se caracteriza por abordar temas como la discapacidad, la maternidad, las relaciones humanas y las contradicciones sociales desde una mirada honesta. Crítica y cargada de humor.

Por su parte, Gonzalo Trujillo ha logrado posicionarse gracias a su característico humor absurdo y autobiográfico. Su propuesta, marcada por situaciones inesperadas y anécdotas personales, le ha permitido recorrer distintos escenarios del país y participar en importantes espacios dedicados a la comedia.

Además de su trabajo sobre el escenario, el humorista mantiene una activa presencia en redes sociales. Ahí continúa sumando seguidores que disfrutan de su particular visión de la vida cotidiana.

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