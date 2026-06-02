¿Lluvia en Santiago? Meteorólogo Jaime Leyton entregó su pronóstico para los próximos días y despejó dudas respecto a las precipitaciones ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Revisa ACÁ lo que dijo el experto en tiempo de Mega para esta semana. 02 Jun, 2026. 16:42 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Auditor reveló en el Chacotero que está aburrido de su señora tras 28 años juntos: Lo tienen con «el agua cortada» y Rumpy lo aconsejó sin anestesia Auditor camionero relató en el Chacotero que pasó a «buscar parejas» al terminal para no viajar solo: «Terminé tirando aire…» ¿Cuándo regresa la lluvia a Santiago? Jaime Leyton reveló en el pronóstico de Mega si caerán gotas esta semana en la capital Auditor dejó la patá en El Chacotero con la insólita historia de sus dos amantes: «Mi hermano canuto me metió miedo con el infierno» Auditor reveló en el Chacotero que está aburrido de su señora tras 28 años juntos: Lo tienen con "el agua cortada" y Rumpy lo aconsejó sin anestesia Artista que triunfó en el Festival del Huaso de Olmué reveló que hizo con el dinero que ganó: "Me quedé con 47 lucas" Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado