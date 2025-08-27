¡Sorprendieron! Pareja cruzó al otro lado del mundo para bailar un pie de cueca y esta fue la reacción de los ciudadanos alemanes

No queda nada para las Fiestas Patrias. Por lo mismo, ya nos preparamos para recibir el esperado 18 de septiembre.

En este contexto, una pareja se volvió viral en Tiktok con un hermoso registro. Resulta que viajaron hasta Berlín, Alemania y dieron a conocer nuestro hermoso baile nacional.

En la red social, los cibernautas quedaron sorprendidos y rápidamente reaccionaron a su baile.

«Hermoso, en Alemania nuestra cueca», «Felicidades por representarnos tan bien, bailan precioso», «Emocionante ver nuestro baile», fueron algunos de los comentarios en la cuenta de Cristian Moesicke en Tiktok.

