«Te llevaste mi vida»: El insólito robo que sufrió turista mexicano en Valparaíso

Un dramático llamado realizó un fotógrafo y creador de contenido mexicano, quien denunció haber sido víctima de un robo mientras se encontraba en Valparaíso.
A través de un video publicado en redes sociales, Patricio Ramírez pidió ayuda urgente para recuperar parte de sus pertenencias, especialmente cuatro discos duros donde guardaba el registro de años de viaje por Latinoamérica.
El lamentable llamado de fotógrafo mexicano
“Estoy en Valparaíso, Chile y me robaron todas mis cosas. Hago este video para que me ayuden a encontrar a la persona que lo hizo”, relató al inicio del registro.
Según explicó, el material sustraído no solo corresponde a equipos fotográficos, sino también a recuerdos y proyectos personales que considera irremplazables. “Te llevaste mi vida, te llevaste mi historia”, expresó con evidente emoción.
El creador detalló que en los discos duros almacenaba fotografías y videos de un recorrido que comenzó hace más de dos años y medio, viajando desde México por distintos países de Latinoamérica. “Son fotografías de cada país de Latinoamérica. Son fotografías de un proyecto al que le he invertido mi vida”, comentó.
Incluso, aseguró que parte del contenido estaba destinado a futuros proyectos. “Pensaba hacer un libro. Ustedes lo saben, llevo mucho tiempo trabajando en ese libro”, contó.
En medio de su mensaje, también hizo una especial petición a la persona responsable del robo. “Quédate con todo lo que está en esa maleta. De verdad es para ti, no hay ningún problema. Solamente entrégame mis discos duros”, suplicó.
Pese a lo ocurrido, el fotógrafo quiso destacar el apoyo que ha recibido tras viralizarse el video y aclaró que la situación no cambia la visión que tiene del país. “No quita mi percepción del cariño que le tengo a Chile”, afirmó, agradeciendo además los mensajes y ayuda que ha recibido por parte de usuarios chilenos.
