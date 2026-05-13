Este es el inesperado nuevo romance que impactará en Vecinos al límite tras filtración de comprometedora foto: «podría ser tu mamá»

Vecinos al límite vivirá un fuerte remezón con la llegada de nuevos participantes: Camilo Huerta, Laura Prieto, Agustín Pastorino, Natu Urtubias y Vanessa Santos.

Sin embargo, más allá de las alianzas, un nuevo romance nacerá dentro del encierro… y dará mucho que hablar.

La nueva pareja que se formará en Vecinos al límite

Según información de LUN, Laura Prieto iniciará una relación con Bastián Muñoz, popularmente conocido como Bimza, hijo del cantante Kanela.

La situación causará sorpresa dentro del encierro, ya que el cantante había tenido un «affaire» con Catalina Gaete, controversial figura del programa. Asimismo, la diferencia de edad entre ambos también llamará la atención: 40 y 23.

De acuerdo al medio antes mencionado, todo comenzará apenas Laura ingrese al reality. “La vio entrar y Bimza fijó los ojos en ella. No se demoró nada en acercarse. Muy seguro y canchero le insinuó sin filtro que le gustaba y le propuso que podrían estar juntos”, señaló el medio.

«Podría ser tu mamá», responderá Laura reaccionando ante la diferencia de edad.

Sin embargo, Bimza seguirá el juego y marcará el inicio del acercamiento: «Entonces puedes ser mi mamacita».

Según la información revelada por LUN, la relación avanzará a tal punto que ambos se darán su primer beso durante una fiesta dentro del reality, frente a sus compañeros.

Incluso, también adelantaron que ya estarían pidiendo privacidad dentro de la casa: «Lo estarían pasando bien e incluso pidiendo consentimiento a las cámaras para tener más intimidad”, cerraron.

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