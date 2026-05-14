El escandaloso ataque de celos de famosa actriz chilena: Pateó la puerta, llegó carabineros y se asomaron los vecinos

Durante una reciente edición del podcast “Noche de Pirañas”, Catalina Pulido sorprendió al revelar un complejo episodio personal que protagonizó hace varios años, marcado por los celos y una fallida sospecha de infidelidad.

La actriz conversó con Sergio Rojas y Luis Sandoval sobre la tormentosa etapa que atravesaba junto a su entonces esposo, Enzo Reyes, con quien constantemente retomaba y terminaba la relación.

Catalina Pulido recordó anécdota de ataque de celos

En medio de ese contexto, la comunicadora recordó que una tarotista le aseguró que su pareja estaba acompañado de otra mujer. Esa información la llevó a dirigirse hasta el departamento donde él se estaba quedando.

“Él se fue a vivir al departamento de los papás y yo pensé que estaba con una mina. No me abría la puerta, entonces yo le pego una patada a la puerta y se me metió el taco. Eso fue. Fue terrible, muy vergonzoso. Se me metió el taco de la bota y no lo podía sacar, súper regia la puerta”, relató entre risas.

Tras escuchar la historia, Sergio Rojas le consultó si finalmente encontró a la supuesta mujer dentro del inmueble. Sin embargo, Catalina Pulido aclaró que todo había sido una equivocación y que en el lugar no había nadie más.

Pese a eso, la situación escaló rápidamente y terminó generando un gran revuelo entre los vecinos del edificio.

“Quedó la caga, salieron los vecinos, llegaron los carabineros. Yo ‘disculpe…’. Bueno, al día siguiente cambié teléfono, me cambié de casa, me desaparecí, y ahí como que me separé”, confesó la actriz.

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