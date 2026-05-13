¡A meses de su visita en Chile! Romeo Santos y Prince Royce llegan al número uno en reconocida lista internacional con su canción «Dardos»

La colaboración entre Romeo Santos y Prince Royce sigue cosechando éxitos. Su tema “Dardos” alcanzó el primer lugar en el ranking Latin Airplay de Billboard, consolidándose como uno de los grandes hits del momento en la música latina.

Este nuevo logro marca otro importante hito en las carreras de ambos artistas. Con este sencillo, Romeo Santos amplió su récord como el cantante tropical con más canciones en el número uno, llegando a un total de 24. En tanto, Prince Royce sumó su éxito número 21 en la cima de la lista.

Además, “Dardos” fue catalogada como la canción con mayor crecimiento de la semana. El tema registró un aumento del 37% en impresiones de audiencia y alcanzó 9,2 millones de reproducciones radiales en Estados Unidos, según datos entregados por Luminate.

Pero este triunfo no es algo aislado para el dúo. Se trata de la segunda vez que una colaboración entre ambos artistas consigue llegar al primer puesto. Anteriormente, “Lokita por mí” lideró el ranking durante tres semanas entre diciembre de 2025 y marzo de 2026.

Las canciones forman parte del álbum colaborativo Mejor Tarde Que Nunca, producción que llegó al puesto número 2 en Top Álbumes Latinos y que además encabezó el listado Top Tropical Álbumes durante dos semanas a fines de 2025.

Es importante recordar que los reyes de la bachata se encuentran en una gira mundial y visitarán próximamente nuestro país.

Tropical Airplay de Billboard

La lista que anteriormente conocida como Tropical/Salsa y Tropical Songs. Es una lista que publica las canciones más escuchadas en las estaciones de radio latinas dentro del género tropical.

Ahora bien, en lo que respecta está lista Prince Royce, celebra su tema número 28 en la cima. Mientras que Víctor Manuelle con 29, Marc Anthony con 39, por otra parte Romero Santos, alcanzó el número 21 de hits en primer puesto.

Por otras parte, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, logra su 22º número uno en la lista de Regional Mexicano, con su éxito «¿Dónde estabas tú?».

La canción alcanzó 7 millones de impresiones de audiencia, un aumento del 10%, durante la semana de seguimiento, según BillBoard.

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