Naya Fácil impacta a todos con radical cambio físico tras cirugía: «hoy cierro una etapa»

Durante la jornada de este miércoles, la influencer chilena Naya Fácil sorprendió a sus seguidores tras revelar un importante cambio personal a través de sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la creadora de contenido contó que se sometió a una cirugía estética para retirarse los implantes mamarios, decisión que, según explicó, va mucho más allá de lo físico.

Naya Fácil revela cambio físico a través de sus redes sociales

En la publicación, Naya compartió una reflexión sobre el proceso que está viviendo y aseguró que se trata de una nueva etapa en su vida.

“Hoy cierro una etapa y comienzo otra, con más amor propio, seguridad y confianza en mí misma”, escribió.

Además, profundizó en las razones detrás de la intervención y dejó claro que la determinación también tuvo un componente emocional.

“El cambio de implantes no fue solo una decisión estética, también fue una decisión emocional y de reencontrarme conmigo”, agregó la influencer.

La publicación rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes llenaron la sección de comentarios con mensajes de cariño y apoyo para la joven.

“Amo tu nueva versión”; “Felicidades por cumplir tu sueño y lograr tu nueva versión”; “Me encanta que estés buscando tu mejor versión”; y “Que salga todo bien y te recuperes pronto”, fueron parte de las respuestas que recibió tras compartir la noticia.

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